Die Aktie von Wirecard kommt erneut unter Druck, am Freitagmittag verliert die Aktie 12 Prozent. Erneut sei es ein FT-Artikel, der belaste, so ein Händler. Demnach habe am Freitag die Polizei in Singapur die dortigen Räumlichkeiten von Wirecard durchsucht.

February 08, 2019

