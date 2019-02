Die Brexit-Hängepartie geht gefühlt in eine Dauerschleife. Wie wirkt sich das am Devisenmarkt aus?



Währungsexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank erklärt im Interview, was beim GBP aktuell zu beachten ist. Außerdem der Blick auf EUR/USD nach den jüngsten Äußerungen der Fed und schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone, Schwellenländerwährungen und JPY als sicherer Hafen.