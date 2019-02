Roche: Volle Pipeline

Zuletzt schoss die Roche-Aktie (WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048)regelrecht in die Höhe. Das Unternehmen hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt.

Außerdem hat der wissenschaftliche Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur (CHMP) der Zulassungsbehörde EMA die Zulassung der Roche-Mittel Hemlibra und Tecentriq in bestimmten Fällen empfohlen. Zum Jahresende 2018 konnte Roche bereits in den USA die Zulassung für Tecentriq in Kombination mit Avastin für die Behandlung bestimmter Arten von Lungenkrebs eintüten.

