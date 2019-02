Die Aixtron Aktie zeigte sich für eine kurze Zeit in einem guten Licht. Der Kurs stieg und damit auch die Laune der Anleger. Doch was häufig zunächst als ein positiver Kursverlauf interpretiert wird, ist in Wirklichkeit nur eine Gegenreaktion. Es handelt sich sozusagen um eine Form des Luftholens innerhalb einer Trendbewegung. Und dieser hat es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...