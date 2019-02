Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Aller Anfang ist manchmal schwer. So auch in dieser Woche. Nach einer äußerst erfolgreichen Vorwoche, startete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) diesmal mit leichten Verlusten, so die Börse Stuttgart.Der Druck auf das deutsche Anleihebarometer sei allerdings nicht von Dauer gewesen. Zwar sei es am Dienstag noch einmal kräftig nach unten gegangen, doch bereits zur Mittagszeit habe der Bund-Future abgedreht und einen Großteil seiner Verluste schon wieder wettgemacht. Insgesamt seien vor allem technische Analysten in Bezug auf den Bund-Future sehr positiv gestimmt. So bewege sich dieser, aus technischer Sicht, noch immer in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Und selbst das "Kursmomentum" werde derzeit - fast durch die Bank - als bullish interpretiert. (08.02.2019/alc/a/a) ...

