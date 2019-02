Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Unternehmensanleihen verzeichneten einen erfreulichen Start ins neue Jahr, berichten die Experten von Union Investment.Zunächst habe sich noch die Ende 2018 vorherrschende Marktschwäche fortgesetzt. Mit Beginn der zweiten Januarwoche habe sich dann das Bild gedreht. Verantwortlich für den Stimmungsumschwung unter den Anlegern habe sich in erster Linie die Zinspolitik der US-Notenbank gezeichnet. Die FED habe im Rahmen ihrer Kommunikation erklärt, stärker auf die aktuellen Rahmendaten achten zu wollen. Dem bis dahin auf Autopilot bestehenden Zinserhöhungsmodus sei somit eine Absage erteilt worden. In der Folge seien, auch im Rahmen allgemein schwächerer Frühindikatoren, sämtliche Zinserhöhungen für 2019 am Markt ausgepreist worden. US-Treasuries und deutsche Bundesanleihen hätten freundlicher tendiert. Auch beim Handelskonflikt zwischen den USA und China seien Fortschritte ausgemacht worden. Zudem sei die Berichtssaison bislang ordentlich verlaufen, ein Gewinneinbruch auf breiter Ebene sei nicht auszumachen gewesen. ...

