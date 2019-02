Im Chartbild erkennt man, dass der Kurs mit dem letzten Widerstand unter die drei gleitenden Durchschnitte (38; 100 und 200) gefallen ist. Eine Gegenbewegung ist gerade in vollem Gange. Es kam aber erst zu einer kleinen Unterstützung im Vergleich zur Abwärtsbewegung. Bei der Slow Stochastik kam es gerade erst zu einem Verkaufssignal. Die (%K) Linie prallte an der Grenze zum überkauften Gebiet nach unten ab. Das Momentum befindet sich gerade in der unteren Hälfte.

Kann man sich im 4-Stundenchart ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...