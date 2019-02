Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auszeichnung für das mobile Angebot des ZDF-Kinder- und -Jugendprogramms: Die ZDFtivi-App wird am Freitag, 8. Februar 2019, bereits zum zweiten Mal mit dem German Design Award für exzellentes Kommunikationsdesign in der Kategorie "Apps" ausgezeichnet. Die kostenlose und werbefreie App bietet Nutzern ab drei Jahren das gesamte ZDF-Online-Angebot für Kinder und Jugendliche. Im Elternbereich der ZDFtivi-App können Eltern unter anderem die Nutzungszeit für ihre Kinder begrenzen und für jedes Kind ein personalisiertes Profil erstellen. Die App ist erhältlich für iOS, Android und Amazon Kindle.



Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, oder über https://presseportal.zdf.de/presse/zdftiviapp



https://zdftivi.de



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121