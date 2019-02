Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Daimler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 53 Euro gesenkt. Die Analystenkonferenz nach den Zahlen habe gezeigt, dass 2019 eher ein Übergangsjahr werde, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum werde wohl deutlich geringer ausfallen als erhofft. Entsprechend kappte Raab seine Schätzungen./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-02-08/14:32

ISIN: DE0007100000