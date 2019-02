Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Leoni nach schwachen Zahlen, Aufgabe der Mittelfristziele und Dividendenstreichung auf "Reduce" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer sei ein klarerer Restrukturierungsfall als zunächst gedacht, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entgegen den jüngsten Übernahmespekulationen dürften nun die Schwierigkeiten im operativen Geschäft und der negative Cashflow wieder in den Fokus rücken./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-02-08/14:35

ISIN: DE0005408884