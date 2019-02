Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 205 auf 215 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum in Asien habe gegenüber dem Vorquartal nicht geschwächelt, schrieb Analystin Aurélie Husson-Dumoutier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie lobte das einzigartige Geschäftsmodell der Franzosen, sieht aber kurzfristig kein nennenswertes Kurspotenzial./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

