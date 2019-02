Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP nach einem Kapitalmarkttag in New York auf "Outperform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die Präsentationen hätten den Weg des Softwarekonzerns zu den mittel- und langfristigen Zielen für Investoren verständlicher gemacht, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Freitag vorliegenden Studie. SAP wolle gleichzeitig Umsatzwachstum erzielen und die Margen verbessern - auch im Zuge der Verlagerung von Geschäften in die Cloud./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-02-08/14:39

ISIN: DE0007164600