Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz SE von 206 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung angesichts des nur geringen Ausmaßes der Zielsenkung auf "Hold" belassen. Um das vom Konsens erwartete 7-prozentige Gewinnwachstum bis 2020 zu erreichen, müsse der Versicherer 4 Prozent organisch erzielen und den Rest durch Kapitalmaßnahmen, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beides sei in seinen Augen realistisch, wenngleich das Potenzial in der Frühphase der Planperiode wohl begrenzt bleiben dürfte./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 12:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-02-08/14:39

ISIN: DE0008404005