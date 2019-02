Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RWE auf "Reduce" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Ingo Becker warnte die Anleger in einer am Freitag vorliegenden Studie vor zu hohen Erwartungen bezüglich der Kompensationszahlungen im Zuge des Kohleausstiegs. Realistisch sei maximal eine Kompensation im eigentlichen Wortsinn, so der Experte. Er bezog sich mit seiner Studie auf die Warnung des Finanzministers Olaf Scholz vor einem Haushaltsloch von bis zu 25 Milliarden Euro bis 2023./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-02-08/14:43

ISIN: DE0007037129