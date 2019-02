Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Operativ befinde sich die Holding auf einem guten Weg, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Verlust im ersten Quartal 2018/19 resultiere aus einer geringeren Marktbewertung der Beteiligungen im Portfolio./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-02-08/14:50

ISIN: DE000A1TNUT7