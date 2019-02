Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für SAP nach dem jüngsten Kapitalmarkttag in New York auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ross MacMillan hob die Signale für die Entwicklung der Margen und der Barmittelzuflüsse in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv hervor./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 21:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 21:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

