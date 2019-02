Das Analysehaus Jefferies hat Berichte über eine Evakuierung von Menschen nahe einem von ArcelorMittal betriebenen Damm in Brasilien als weiteren Beleg für die operativen Schwierigkeiten in dem Land gewertet. Im schlimmsten Fall könne ein Bruch des Damms hohe Schadenszahlungen nach sich ziehen, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer ersten Reaktion am Freitag. Die vorbeugenden Maßnahmen gegen einen Dammbruch spiegelten die Bemühungen brasilianischer Behörden für Umwelt und Sicherheit wider, nachdem im vergangenen Monat ein vom brasilianischen Minenkonzern Vale betriebener Damm gebrochen war. Die Einstufung für ArcelorMittal laute derweil "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 06:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 06:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-02-08/15:09

ISIN: LU1598757687