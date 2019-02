Schlumberger (NYSE:SLB) hat heute bekannt gegeben, dass sein Vorstand Olivier Le Peuch mit sofortiger Wirkung zum Chief Operating Officer von Schlumberger Limited ernannt hat.

Le Peuch wird an Paal Kibsgaard, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, berichten und für das Tagesgeschäft aller weltweiten Aktivitäten verantwortlich sein.

Zuvor war Le Peuch Executive Vice President Reservoir Infrastructure und verantwortlich für das Management der Cameron-Produktlinien, einschließlich OneSubsea, sowie einiger der führenden Technologie-Produktlinien von Schlumberger, darunter Software Integrated Solutions und Schlumberger Land Rigs.

Der Vorstandsvorsitzende und CEO von Schlumberger, Paal Kibsgaard, äußerte sich wie folgt: "Oliviers Erfolgsbilanz, einschließlich umfangreicher Branchenerfahrung und technischen sowie Managementfunktionen bei Schlumberger, gibt mir volles Vertrauen in seine Fähigkeit, unsere Aktivitäten in allen Bereichen zu managen und zu entwickeln. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Olivier."

Vor seiner letzten Position hatte Le Peuch verschiedene globale Managementpositionen inne, darunter President der Cameron-Produktlinien (Februar 2017 bis Mai 2018), President von Schlumberger Completions (Oktober 2014 bis Januar 2017) und Vice President of Engineering, Manufacturing and Sustaining (August 2010 bis September 2014). Zu Beginn seiner Karriere war Le Peuch GeoMarket Manager für die Nordsee und President von Software Integrated Solutions.

Le Peuch ist Elektroingenieur mit Master-Abschluss in Mikroelektronik von der Bordeaux University of Science. Seine Karriere begann 1987 bei Schlumberger als Elektroingenieur und er verbrachte seine frühe Karriere mit der Integration und Entwicklung von Individualsoftware sowie der Hochtemperatur-Elektronikentwicklung für Wireline-Geräte.

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Schlumberger ist in über 85 Ländern tätig, beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter aus über 140 Nationen und liefert das in der Branche umfassendste Sortiment an Produkten und Dienstleistungen von der Exploration bis zur Förderung sowie Lösungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von Lagerstätten gewährleistet werden kann.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2018 einen Umsatz in Höhe von 32,82 Milliarden USD aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

