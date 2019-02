Wirecard-Kurssturz: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Marktmanipulation

MÜNCHEN - Die Staatsanwaltschaft München hat wegen der Kursturbulenzen beim Zahlungsdienstleister Wirecard ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Behörde ermittle wegen möglicher Marktmanipulation gegen unbekannt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage am Freitag in München. Das Unternehmen habe eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Die Behörde prüfe aber immer auch von Amts wegen, ob sie ein Ermittlungsverfahren in die Wege leite. Gegen Manager von Wirecard selbst sieht die Staatsanwaltschaft München I nach wie vor keinen Anfangsverdacht der Marktmanipulation.

Polizei in Singapur durchsucht Wirecard-Büros

SINGAPUR/ASCHHEIM - Die Behörden in Singapur haben angesichts der Vorwürfe gegen den Zahlungsabwickler Wirecard Büroräume des Unternehmens in dem Stadtstaat durchsucht. Ein Polizeisprecher in Singapur hatte bereits am Montag gesagt, dass die Behörde sich den Fall ansehe.

ROUNDUP: Leoni warnt vor niedrigeren Gewinnen und streicht Dividende

NÜRNBERG - Der Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni steht nach einem schwachen Geschäftsjahr vor einem Scherbenhaufen. Der seit September amtierende neue Chef Aldo Kamper muss nun deutlich stärker aufräumen als gedacht, wie er am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren sagte. Das schwache Geschäftsumfeld und Schwierigkeiten in der Bordnetzsparte machen dem im SDax notierten Nürnberger Konzern so sehr zu schaffen, dass nun sogar die Dividende gestrichen wird - und die Mittelfristziele gleich mit.

ROUNDUP: Ceconomy kehrt zu Wachstum zurück - Abfindungen schmälern Gewinn

DÜSSELDORF - Die Media-Saturn-Mutter Ceconomy ist nach drei Quartalen mit Umsatzrückgängen wieder zu Wachstum zurückgekehrt. Auch in Deutschland liefen die Geschäfte im Weihnachtsquartal wieder besser. Der Gewinn fiel jedoch erneut geringer aus als im Vorjahresquartal: Abfindungen im Zuge des Führungswechsels schmälerten das Ergebnis deutlich.

ROUNDUP 2: Investoren im sozialen Wohnungsbau sind nicht auf ewig gebunden

Das Urteil erstritten hat eine Wohnungsgenossenschaft aus Hannover, die sich gegen eine alte Vertragsvereinbarung mit der Stadt Langenhagen wehrt. Demnach sollten 52 in den 1990er Jahren errichtete Sozialwohnungen dauerhaft Sozialwohnungen bleiben.

Kompromiss im Streit um Pipeline Nord Stream 2

BRÜSSEL - Im europäischen Streit über die russisch-deutsche Erdgaspipeline Nord Stream 2 gibt es einen Kompromiss. Eine in Brüssel von Vertretern der EU-Staaten ausgehandelte Einigung sieht vor, über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen für das Projekt zu erlassen, wie Diplomaten am Freitag mitteilten. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Milliarden-Projekt dadurch nicht bedroht wird.

Deutsche Industrie spart Milliarden durch Strompreis-Privilegien

BERLIN - Deutsche Industrieunternehmen sparen durch Vergünstigungen auf Strompreise Milliardenbeträge. Im Jahr 2017 summierten sich die Einsparungen auf mehr als sieben Milliarden Euro, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Abgefragt wurden alle Begünstigungen mit Ausnahme steuerrechtlicher Vorteile. Zuvor hatte der "Spiegel" über die Einsparungen berichtet.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer tauft Flüssiggas-Tankschiff

-Volkswagen-Finanzsparte baut Flottengeschäft aus

-Netflix plant drei deutsche Filme

-Uni-Klinik wirbt in Großbritannien um Pflegekräfte mit Brexit-Ängsten

-Moskau: EU will mit Streit um Gaspipeline Druck auf Russland ausüben

-Symrise beschafft sich rund 400 Millionen Euro für Übernahme in den USA

-VW-Tochter Audi startet mit Verkaufsrückgang ins Jahr - Weiter Probleme mit WLTP

-BVB bangt um Einsatz von Kapitän Reus: 'Müssen das Training abwarten'

-ROUNDUP/Investor für Hallhuber: Gerry Weber kommt bei Rettungsbemühung voran

-Schmähpreis: Verbraucher sollen sich gegen Plagiate entscheiden

-Schäfer-Klug gibt Führung im Opel-Gesamtbetriebsrat ab

-IG Metall erwartet nach Warnstreiks neues Angebot für Textilindustrie

-Dortmunder Personalprobleme: Reus-Ausfall gegen Hoffenheim droht

-ROUNDUP: Große Mehrheit für Grundrente - SPD legt in Sonntagsfrage zu

-Hersteller müssen Döner-Spieße mit Salmonellenbefall zurücknehmen

-Stromnetz-Ausbau: Altmaier kündigt Gespräche mit Landesministern an

-ROUNDUP: Jeff Bezos wehrt sich gegen mutmaßliche Erpressung durch Skandalblatt

-Abgas-Spezialist Boysen profitiert von Partikelfiltern für Benziner

-Moskau weist EU-Ängste vor Abhängigkeit von russischem Gas zurück

-'WiWo': Airbus winkt Großauftrag für Bundeswehr-Kampfflugzeuge

-Nach Dammbruch in Brasilien: Sicherheitsbedenken wegen anderer Minen

-Nordzucker übernimmt Mehrheit an australischem Zuckerproduzenten

-Humanitäre US-Hilfe erreicht Grenze zu Venezuela

-Wechsel im Aufsichtsrat bei Gabelstapler-Hersteller Kion

-ROUNDUP: Hoffnung für Germania? Insolvenzverwalter startet Investorengespräche°

