Die Baader Bank hat das Kursziel für Gea Group nach gestrichenen mittelfristigen Zielen von 25,50 auf 21,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe die Annahmen für Umsatz und Gewinn des Anlagenbauers massiv gesenkt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei eine herbe Enttäuschung. Die Glaubwürdigkeit des Unternehmens habe erneut Schaden genommen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 14:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-02-08/15:25

ISIN: DE0006602006