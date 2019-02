Mladá Boleslav (ots) -



- SKODA Motorsport startet in der neu geschaffenen WRC 2 Pro-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2019 mit dem SKODA FABIA R5 - SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek: "Volle Konzentration auf den Kundensport, außerdem wollen wir mit Kalle Rovanperä in der WRC 2 Pro-Kategorie erfolgreich sein" - SKODA verkaufte bis Ende des vergangenen Jahres 252 SKODA FABIA R5 an Kunden in aller Welt



Michal Hrabánek ist seit 2007 als Direktor von SKODA Motorsport bei SKODA AUTO tätig. Im Interview spricht er über den Start von SKODA Motorsport in der WRC 2 Pro-Kategorie, das Kundenprogramm in der Saison 2019 und den modernisierten SKODA FABIA R5.



Herr Hrabánek, der SKODA FABIA R5 ist zurzeit das erfolgreichste Rallye-Auto seiner Kategorie, was sind die Gründe dafür?



Michal Hrabánek: SKODA Motorsport verbessert kontinuierlich die Wettbewerbsfähigkeit des SKODA FABIA R5. Wir haben uns zuletzt vorrangig auf die Zuverlässigkeit unseres R5-Rallye-Fahrzeugs konzentriert. Als ein Ergebnis dieser Arbeit fiel in der Saison 2018 keines unserer Werksautos aufgrund eines technischen Defekts aus. Dank der Präsenz unseres Werksteams in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft können wir die Erfahrungen sammeln, um unseren FABIA kontinuierlich weiterzuentwickeln und ihn zum besten Rallye-Auto seiner Kategorie zu machen. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Technischen Entwicklung bei SKODA und den Ingenieuren und Technikern bei SKODA Motorsport sowie der Umstand, dass der SKODA FABIA R5 unter den gleichen strengen Qualitätsmaßstäben entwickelt wurde, wie sie in der Serienproduktion aller SKODA Automobile gelten, sind wichtige Schlüssel zum Erfolg.



Warum engagiert sich SKODA in der FIA- Rallye-Weltmeisterschaft 2019 mit einem Werksteam in der WRC 2 Pro-Kategorie?



Michal Hrabánek: Durch die Teilnahme unseres Werksteams an der FIA Rallye-Weltmeisterschaft sind wir näher an unseren Kunden, bekommen unmittelbares Feedback und können direkte Erfahrungen sammeln, die uns bei der Weiterentwicklung des SKODA FABIA R5 helfen, der dadurch das beste Rallye-Auto seiner Kategorie ist.



Was ist das Programm von SKODA Motorsport in der Saison 2019?



Michal Hrabánek: SKODA Motorsport hat seine Strategie neu ausgerichtet. Wir haben bis Ende 2018 exakt 252 Rallye-Fahrzeuge an unsere Kunden in aller Welt verkauft. Daraus resultiert eine große Verantwortung, ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Deshalb genießt unser Kundenprogramm in der Saison 2019 höchste Priorität. Außerdem nehmen wir mit zwei Fahrzeugen an ausgewählten Läufen zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft teil. Kalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen wurden in ihrem ersten Jahr in unserem Werksteam Dritte im WRC 2-Championat. Sie treten 2019 in der neuen WRC 2 Pro-Kategorie an. Wir werden außerdem unsere amtierenden WRC 2-Champions Jan Kopecký/Pavel Dresler bei ausgewählten WM-Läufen am Start sehen. Beide werden zudem in der Tschechischen Rallye-Meisterschaft starten, um dort ihren Titel zu verteidigen.



Bei der bevorstehenden Rallye Schweden haben Sie zusätzlich den amtierenden finnischen Meister Eerik Pietarinen für SKODA Motorsport in der WRC 2 Pro-Kategorie nominiert. Werden wir 2019 mehr Privatfahrer sehen, die für das Werksteam an den Start gehen?



Michal Hrabánek: Eerik Pietarinen wird vom finnischen SKODA Importeur unterstützt und hat sein Talent und seine Klasse bereits mit einem Sieg in der WRC 2-Kategorie bei der Rallye Finnland 2018 bewiesen. Wir verfolgen genau die Fortschritte talentierter SKODA Privatfahrer und können uns vorstellen, weitere Talente bei ausgewählten WM-Läufen in unser Werksteam zu integrieren. Das ist ein weiteres Beispiel für unsere neue Strategie, unsere Kunden noch stärker zu unterstützen.



Wie beurteilen Sie die Zukunft der WRC 2 und der neuen Pro-Kategorie?



Michal Hrabánek: Die WRC 2 ist und bleibt eine sehr attraktive Motorsportplattform, wir sehen das auch am stetig steigenden Interesse der Medien weltweit. Der Wettbewerb ist anspruchsvoll, neben SKODA bieten Ford, Citroen, Peugeot und Hyundai R5-Fahrzeuge an. Beim vorletzten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2018 ging außerdem Volkswagen mit dem neuen Polo R5 an den Start. Außerdem kursieren Gerüchte, dass auch Toyota einen Einstieg plant. Die neue WRC 2 Pro-Kategorie für Werksteams und -fahrer startete bei der Rallye Monte Carlo. Bei der Rallye Schweden werden die Marken SKODA, Ford und Citroen um Meisterschaftspunkte kämpfen. Wir unterstützen alle Pläne und Ideen, die den Rallye-Sport nach vorne bringen. Die neue Serie braucht vielleicht noch etwas Zeit, um sich entwickeln zu können.



Wann können Kunden den neuen SKODA FABIA R5 bestellen und wann können wir die neue Fahrzeuggeneration im Wettbewerb erleben?



Michal Hrabánek: Der Zeitplan ist noch nicht festgelegt. Das Wichtigste ist für uns, dass unser Rallye-Auto zu 100 Prozent fertig entwickelt ist und sich ohne irgendwelche Kompromisse dem Wettbewerb stellen kann. Eine sorgfältige Entwicklung hat absolute Priorität. Die Homologation ist für Mitte 2019 geplant, so dass der Bestellprozess und die ersten Auslieferungen an Kunden in der zweiten Jahreshälfte starten können. Wir führen bereits eine Liste von Interessenten, die unseren neuen R5 kaufen wollen. Sollte ein Kunde Interesse an einem Fahrzeug der neuen Spezifikation R5 haben, wird er in die Liste aufgenommen. Diese Registrierung bedeutet keine Verpflichtung des Kunden, das Auto abzunehmen, sie dient nur als Reservierung. Sobald wir detailliertere Informationen wie Lieferdatum, technische Spezifikationen und so weiter haben, werden wir unsere Kunden informieren.



Zur Person:



Michal Hrabánek ist seit zwölf Jahren Direktor von SKODA Motorsport. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der technischen Entwicklung von SKODA AUTO sowie im Vertrieb und Marketing inne. Er war verantwortlich für die Entwicklung des erfolgreichen SKODA FABIA S2000 und dessen Nachfolger SKODA FABIA R5, der zurzeit das erfolgreichste Fahrzeug seiner Kategorie ist. Von 2015 bis 2018 gewann SKODA Motorsport unter seiner Regie vier Mal in Folge die Teamwertung in der WRC 2-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft.



