Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. An der brasilianischen Mine Serra Azul gebe es derzeit keine Produktionsbeeinträchtigung, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aber selbst dann sieht der Experte kaum Belastung für den Konzern./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 12:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 12:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-02-08/15:42

ISIN: LU1598757687