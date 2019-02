Wiesbaden (ots) - Das Statistische Bundesamt (DESTATIS) lädt zu einem Presse-Hintergrundgespräch ein:



am Donnerstag, den 21. Februar 2019 im Frankfurter PresseClub Ulmenstraße 20, 60325 Frankfurt am Main Beginn: 10:00 Uhr



Mitwirkende: - Michael Kuhn, Leiter der Gruppe "Preise" - Florian Burg, Pressesprecher - Dorothee Blang, Leiterin des Referats "Preise für Dienstleistungen" - Daniel Seeger , Leiter des Referats "Verbraucherpreise"



Der Verbraucherpreisindex für Deutschland wird turnusmäßig überarbeitet. Im Zuge der Umstellung auf ein neues Basisjahr - von 2010 auf 2015 - werden die Wägungsschemata aktualisiert. Darüber hinaus werden methodische Verbesserungen in der Verbraucherpreisstatistik umgesetzt. Beides hat auch rückwirkend Auswirkungen auf die bisher veröffentlichte Preisentwicklung.



Im Rahmen dieses Hintergrundgesprächs wird erläutert, wie sich die überarbeiteten Wägungsschemata auf den Verbraucherpreisindex auswirken. Dabei wird auch die wachsende Bedeutung des Onlinehandels berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der methodischen Änderungen auf die Ergebnisse des Verbraucherpreisindex dargestellt, insbesondere der Einfluss der neuen Berechnungsmethoden für Pauschalreisen und für Mieten.



Die Inhalte des Hintergrundgesprächs sind frei zur Veröffentlichung.



Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten ist eine Anmeldung zwingend notwendig.



