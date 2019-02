Der Leitindex ist wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten gerutscht. Was hat die Stimmung so eingetrübt?



Marktexperte Stefan Scharffetter, Baader Bank, erklärt, was die jüngsten Konjunkturdaten und das Gezerre um Brexit und Handelskonflikte am Markt ausgelöst haben. Unter welchen Umständen er Rücksetzer als Einstiegsgelegenheiten ansieht, mehr dazu im vollständigen Interview.