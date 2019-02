Mit der Dividendensaison verhält es sich bei mir wie mit dem Valentinstag: Meist denke ich nicht daran und freue mich dann umso mehr über ein kleines Geschenk. In Form eines romantischen Blumenstraußes - oder einer Gutschrift auf meinem Konto. Letztere stammt natürlich nicht von meinem Partner, sondern von den Dividenden-Aktien in meinem Depot, die in Deutschland jährlich meist...

