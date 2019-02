Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA6046731031 Miranda Gold Corp. 08.02.2019 CA6900221087 Miranda Gold Corp. 11.02.2019 Tausch 10:1

CA92347A1066 Veritas Pharma Inc. 08.02.2019 CA92347A2056 Veritas Pharma Inc. 11.02.2019 Tausch 10:1

US55939M2008 Taronis Technologies Inc. 08.02.2019 US8762141070 Taronis Technologies Inc. 11.02.2019 Tausch 1:1