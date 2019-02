Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich verliert mit der anhaltenden Brexit-Unsicherheit an Schwung, so die Analysten der DekaBank. Im vierten Quartal 2018 dürfte sich die Wachstumsdynamik im Vergleich zum Vorquartal auf 0,3% halbiert haben. Für das erste Quartal 2019 erwarte die Bank of England nochmals eine Abschwächung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...