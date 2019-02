Hamburg/Braunschweig (ots) - Tatjana Maria (WTA 67) eröffnet die Fed Cup-Erstrundenpartie gegen Weißrussland in Braunschweig. Die 31-jährige trifft im ersten Match des Tages am Samstag auf Aliaksandra Sasnovich (WTA 33), die weißrussische Nummer zwei. "Wir haben im Training alles aus uns herausgeholt und wollen das jetzt am Wochenende auf dem Platz auch zeigen. Die Erinnerungen und Emotionen aus dem letzten Jahr in Minsk sind noch da, aber jetzt ist es ein neues Spiel und wir sind bereit", sagt Tatjana Maria, die in der letzten Begegnung gegen Weißrussland zwei Punkte zum 3:2-Sieg beisteuerte.



Anschließend hat es die gleichaltrige Andrea Petkovic (WTA 68) mit Aryna Sabalenka (WTA 9) zu tun. "Ich bin unglaublich glücklich und stolz, wieder zur Mannschaft zu gehören. In uns allen steckt ein Stück Teamsportler, das haben wir diese Woche wieder gemerkt. Wir werden alle 100 Prozent geben", so Andrea Petkovic. "Aryna ist eine, der die Zukunft gehört. Ich mag ihr furchtloses Tennis und freue mich auf die Herausforderung gegen sie", lobt die Deutsche ihre Kontrahentin. "Andrea ist eine großartige Kämpferin und Spielerin. Ich bin sehr gespannt auf die Begegnung, wir spielen zum ersten Mal gegeneinander", gab die Weißrussin das Kompliment zurück.



Teamkapitän Jens Gerlach geht optimistisch in die Auftaktbegegnung in der 4.500 Zuschauer fassenden und gut gefüllten Volkswagen Arena. "Alle fünf Mädels haben die Nominierung in dieser Woche mit ihren Leistungen im Training mehr als gerechtfertigt. Ich habe mich für Tatjana und Andrea als Einzelspielerinnen entschieden, weil sie beide in herausragender Verfassung sind", so Jens Gerlach. "Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht und hoffen, dass die Braunschweiger ihrem Ruf als begeisterte Fans gerecht werden.



Am Sonntag spielen dann zunächst die beiden Topspielerinnen Tatjana Maria und Aryna Sabalenka gegeneinander, ehe Andrea Petkovic und Aliaksandra Sasnovich das letzte Einzel bestreiten. Für das abschließende Doppel hat Jens Gerlach Anna-Lena Grönefeld (WTA-Doppel 33) und Laura Siegemund (WTA 104) nominiert. Sie treffen auf Victoria Azarenka (WTA 48) und Lidziya Marozava (WTA-Doppel 41).



Tickets & Übertragung



Für beide Spieltage gibt es noch Restkarten in allen Preiskategorien. Erhältlich sind die Tickets über www.adticket.de. Spielbeginn ist am Samstag, den 9. Februar um 13.00 Uhr und am Sonntag, den 10. Februar um 11.00 Uhr.



Alle Matches werden auf dem Online-Streamingportal DAZN unter www.dazn.com gezeigt. Kommentiert werden die Matches von Oliver Fassnacht.



OTS: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16996 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16996.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V. Hallerstr. 89 20149 Hamburg Telefon: 040/41178 - 253 Telefax: 040/41178 - 255 Email: presse@tennis.de Internet: www.dtb-tennis.de