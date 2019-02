Hohe Dividendenrenditen sind für Anleger verlockend. Es ist dabei jedoch Vorsicht geboten, eine hohe Dividende kann ein Zeichen dafür sein, dass sich der Aktienkurs einfach seit langer Zeit im Rückwärtsgang befindet, und die hohe Dividende bereits in naher Zukunft der Vergangenheit angehört. Es gibt natürlich auch genügend Gegenbeispiele, bei dem dies nicht der Fall ist. Anleger sollten aber auf Nummer sicher gehen und ihr Portfolio stark diversifizieren - sie setzen dabei am besten auf den Dividende 4 Plus Fonds.

