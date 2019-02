(shareribs.com) Annapolis 08.02.2019 - Die Legalisierung an der US-Ostküste setzt sich weiter fort. Der US-Bundesstaat Maryland plant derzeit einen entsprechenden Schritt. In der Hafenstadt Baltimore hat man kürzlich bereits die Entkriminalisierung begonnen. In Maryland bahnt sich die Legalisierung von Cannabis über den Gesetzgeber an. Während in den meisten Bundesstaaten Volksentscheide zur Legalisierung ...

