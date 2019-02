Paris (www.aktiencheck.de) - Auf einer Liste sicherer Anlagehäfen darf neben Gold und Yen der Schweizer Franken nicht fehlen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" weekly. Sollten die diversen politischen Unsicherheiten also in einer ausgemachten Krise münden, dürften Gold, Yen und eben der Schweizer Franken von einer zunehmenden Suche nach Sicherheit profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...