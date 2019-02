Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will einen schnellen Ausbau der neuen 5G-Mobilfunktechnologie. "Das Ziel der Bundesregierung ist ein flächendeckender Mobilfunk in hoher Geschwindigkeit und mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, damit wir in die nächste Wohlstandsgeneration durchstarten", sagte Scheuer am Freitag bei einer Fahrt im "advanced TrainLab", einem ICE-Testzug der Deutschen Bahn, auf dem digitalen Testfeld entlang der Autobahn A9 zwischen Nürnberg und München.

Auf der 30 Kilometer langen Strecke könne getestet werden, was mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G möglich sei - vom automatisierten Fahren bis zum Einsatz künstlicher Intelligenz zur Vorhersage von Verkehrsfluss und Verkehrsdichte. Anwendungen könnten hier in Echtzeit erprobt werden. "Das automatisierte und vernetzte Fahren wird unsere Mobilität sicherer, effizienter und sauberer machen - ob auf der Schiene, der Straße oder in der Luft. Wir setzen uns dafür ein, dass dies zeitnah Realität wird", sagte Scheuer./mac/DP/men

