Wien (www.fondscheck.de) - Zahlreiche große Asset Manager arbeiten in irgendeiner Form daran, die Blockchain für die Fondsabwicklung nutzbar zu machen, so die Experten von "FONDS professionell".Einen großen Schritt nach vorne habe nun auch die Credit Suisse verlautbart: Mit der portugiesischen Banco Best sei eine komplette Fonds-Transaktion real abgewickelt worden. Es seien von der Order weg sämtliche Bestandteile des Prozesses über die Blockchain-Anwendung des Luxemburger Distributed-Ledger-Spezialisten FundsDLT umgesetzt worden, heiße es in einer Aussendung. ...

