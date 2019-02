Meldungen über eine Razzia in den Büros von Wirecard in Singapur haben den Kurs am Freitag erneut um bis zu 20 Prozent einbrechen lassen. Im Gegensatz zu den ersten Anschuldigungen durch die Financial Times (FT) in der Vorwoche hat das Unternehmen diesmal schnell mit einem konkreten Statement reagiert. Dennoch bleiben Fragen offen.

