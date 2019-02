FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat Interesse an den Fluggesellschaften des britischen Reisekonzerns Thomas Cook. "Wir haben mit der Eurowings bewiesen, dass wir uns in diesem Segment gut entwickeln können, daher werden wir uns genau anschauen, welche Ansätze es hier geben könnte", sagte Harry Hohmeister, der im Lufthansa-Vorstand für die Premiumsegmente zuständig ist, dem Handelsblatt.

Thomas Cook hatte am Donnerstag angekündigt, alle Optionen für seine Airline-Sparte zu prüfen, um mehr finanziellen Spielraum für eine Neuausrichtung zu haben. Dazu gehört auch der deutsche Urlaubsflieger Condor. Die Lufthansa war schon unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne als möglicher Investor gehandelt worden, denn der Konzern war bis 2009 an Condor beteiligt.

Hohmeister erwartet den Aussagen zufolge eine weitere Marktbereinigung. "Es gibt schlicht zu viele Airlines in Europa, die in dem harten Wettbewerb nicht bestehen können", sagte er der Zeitung. "Das zeigen die Insolvenzen der vergangenen Monate mehr als deutlich." Zu Beginn der Woche hatte die Urlaubsfluggesellschaft Germania Insolvenz angemeldet. "Diese Entwicklung ist noch nicht am Ende", prognostiziert Hohmeister.

Mit Blick auf die marode Fluggesellschaft Alitalia hält der Vorstand für möglich, dass die Lufthansa doch noch zum Zuge kommt. Die derzeitige Regierung in Rom hatte mit einer staatlichen Lösung für die Alitalia geliebäugelt, die vorige Regierung wollte die Fluggesellschaft verkaufen. Die Lufthansa hatte im Herbst 2017 ein Angebot unterbreitet, dabei aber eine harte Restrukturierung des Unternehmens gefordert.

Bislang habe er aus Italien noch nicht gehört, dass das, was Lufthansa biete, so problematisch sei, dass man es nicht annehmen könne, sagte Hohmeister dem Handelsblatt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2019 11:03 ET (16:03 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.