Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach Jahren mit einem starken Fokus auf den Umsatz habe der Softwarekonzern auf dem Kapitalmarkttag in New York einen bedeutenden Umbruch signalisiert, indem er Margen und den Free Cashflow wieder ins Gleichgewicht bringen wolle, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerdem wolle SAP vorerst keine großen Übernahmen mehr stemmen, solange der Konzern seine Schulden abbaue./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 07:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-02-08/17:43

ISIN: DE0007164600