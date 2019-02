Berlin (ots) - Der CDU-Politiker Jörg Schönbohm starb in der Nacht zum Freitag im Alter von 81 Jahren. Aus diesem Anlass ändert das rbb Fernsehen heute Abend (8. Februar 2019) sein Programm und erinnert ab 22:00 Uhr mit einer Sondersendung an den ehemaligen Bundeswehr-General, Verteidigungs-Staatssekretär, Innensenator in Berlin und Innenminister in Brandenburg.



Der CDU-Politiker Jörg Schönbohm hat die Region geprägt. In einem Nachruf erinnert Dirk Platt an den streitbaren Konservativen. Schönbohms Meisterstück: Nach der deutschen Wiedervereinigung löste er als Befehlshaber des Bundeswehrkommandos Ost die Nationale Volksarmee der DDR auf. In den 90er-Jahren war Schönbohm Innensenator von Berlin. In Brandenburg führte er 1999 die CDU in die Regierung und galt lange als Garant für die Stabilität der großen Koalition. Bundesweit entwickelte er sich zur Leitfigur des wertkonservativen Flügels der Christdemokraten. Jörg Schönbohm über sich selbst: "Ich war vielleicht nicht immer ganz einfach, aber fair und anständig. Wenn das jemand sagt, dann bin ich zufrieden."



Achtung! Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten. Details entnehmen Sie bitte der aktuellen Programmänderung.



