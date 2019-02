Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag merklich zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,20 Prozent auf 166,70 Punkte. Wachsende Konjunktursorgen hatten die Anleihen bereits an den vergangenen Tagen gestützt.

Die trüber werdenden Wirtschaftsaussichten hatten zuletzt die Renditen immer weiter unter Druck gebracht. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel am Freitag auf 0,081 Prozent und erreichte so den niedrigsten Wert seit Ende 2016. Am Freitag wurden die Anleihen auch durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten gestützt. Neben dem wachsenden Konjunkturpessimismus dämpfte auch der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen China und den USA die Risikoneigung./jsl/men

ISIN DE0009652644

