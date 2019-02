Berlin (ots) -



Hollywood in Berlin: Die L'Oréal Paris Botschafterin Andie MacDowell war der Überraschungsgast der gestrige Eröffnungsgala der 69. Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen Heike Makatsch und Iris Berben verzauberten sie das Publikum mit glamourösen Red-Carpet-Looks und vertraten die internationale Kosmetikmarke auf der Berlinale.



Als offizieller Partner und Kosmetik-Experte der Berlinale ist L'Oréal Paris für das Styling der Stars verantwortlich und stellt ihnen ein exklusives Team aus professionellen und erfahrenen Visagisten sowie Stylisten zur Verfügung.



