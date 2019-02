Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutschland vermeidet Gesichtsverlust im Kampf um Nord Stream 2

Deutschland hat einen Gesichtsverlust im Kampf um den Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 verhindert. Mit Frankreich einigte sich Deutschland auf einen Kompromiss, der den Bau der Leitung ermöglicht und der von den anderen EU-Staaten gebilligt wurde. Deutschland und Frankreich hätten "sich wie immer in solch wichtigen Fragen" verständigt, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei einem Besuch im hessischen Idstein. "Das ist gelungen".

Merkel: Einigung zur EU Gasrichtlinie ist wichtiger Schritt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung der Europäischen Union auf eine gemeinsame Position zur Gasrichtline begrüßt und als einen wichtigen Schritt bezeichnet. Die breite Einigung "hat es nur gegeben, weil Deutschland und Frankreich sehr eng miteinander zusammengearbeitet haben, auch mit der rumänischen Präsidentschaft und mit anderen Mitgliedsstaaten natürlich", sagte die CDU-Politikerin bei einer Pressekonferenz mit dem Staatspräsidenten Malis.

Scholz: Großbritannien sollte Brexit-Abkommen zustimmen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat eindringlich an die britische Seite appelliert, sich aus der festgefahrenen Brexit-Situation zu befreien und dem Brexit-Abkommen mit der EU zuzustimmen. Bei einer Rede vor der London School of Economics and Political Science hob Scholz Großbritanniens Rolle als ein Modell für Demokratie und das üblicherweise pragmatische Vorgehen der parlamentarischen Institutionen hervor.

BDI erwartet raueren Gegenwind für deutsche Exporte

Die deutsche Industrie hat trotz jüngster Rekordhöhen bei den deutschen Exporten vor rauerem Gegenwind gewarnt und von der Politik Anstrengungen zur Lösung der Handelskonflikte gefordert. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutsche Industrie (BDI) Joachim Lang sagte, der erneute Exporterfolg deutscher Unternehmen sollte niemanden täuschen.

