The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2019



ISIN Name



CA6046731031 MIRANDA GOLD

CA89346D7505 TRANSALTA CORP.1ST PFD B

CA92347A1066 VERITAS PHARMA INC.

US55939M2008 MAGNEGAS APPL.TECH.SOL.