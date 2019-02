Köln (ots) - Köln. Auch der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag,Thomas Kutschaty, zweifelt am Fortbestand der großen Koalition in Berlin. "Wenn die Union sich nicht bewegt, ist diese Koalition am Ende", sagte Kutschaty dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). SPD-Chefin Andrea Nahles und Arbeitsminister Hubertus Heil hätten "sehr konkrete Vorschläge zur Reform von Renten- und Sozialsystem vorgelegt. Die Zukunft der großen Koalition hängt davon ab, wie ernsthaft die CDU zu Verhandlungen bereit ist."



