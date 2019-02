Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Aromenherstellers Symrise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73,50 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell an die durch eine Kapitalerhöhung nach einem Zukauf gestiegene Aktienzahl angepasst, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dadurch sänken ihre Gewinnschätzungen je Aktie (EPS). Zusätzliche Umsätze durch die Transaktion berücksichtige sie vor Abschluss der Transaktion noch nicht./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0103 2019-02-08/20:18

ISIN: DE000SYM9999