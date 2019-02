Die Geschichte von NetCents Technology ist relativ schnell erzählt. Ende 2017 konnte die Aktie im Zuge des Hypes der Kryptowährungen in wenigen Tagen um mehr als 500 Prozent ansteigen. Doch so schnell es nach oben ging, so schnell ging es anschließend auch wieder nach unten. Nach einer steilen Korrektur bis Mitte Dezember folgte in den Monaten danach eine etwas flachere, aber ebenso deutliche Abwärtsbewegung. Anfang April wurde das Ausgangsniveau des vorherigen Anstiegs bei 0,54 Euro erreicht. ... (Alexander Hirschler)

