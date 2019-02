Die Auszeichnung würdigt Aleris für seine hervorragende operative Leistung und Wettbewerbsfähigkeit



Das Bombardier Diamond Supplier-Programm würdigt die herausragenden Leistungen seiner Lieferanten im gesamten Unternehmen. Es zielt darauf ab, eine langfristige Beziehung zu seinen Lieferanten aufzubauen, indem es die Leistungen und die Exzellenz, das Wachstum und die Innovationen der Lieferanten anerkennt und belohnt und den Lieferanten eine klare und transparente Definition von Exzellenz und Erwartungen bietet.



"Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die tägliche Arbeit unseres gesamten Teams. Wir arbeiten ständig daran, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Dank unserer Kundenorientierung und Exzellenz können wir die Ziele von Bombardier erreichen", so Dr. Ingo Kröpfl, Vice President Global Aerospace bei Aleris.



Aleris liefert Platten, Bleche und Zuschnitte aus zertifizierten Aluminiumlegierungen, aus denen dann Komponenten für alle Luftfahrtprogramme von Bombardier hergestellt werden. Die Auszeichnung würdigt auch den erfolgreichen Hochlauf der Produktionsstätte von Aleris in Zhenjiang, China, die die Betriebssicherheit von Bombardier in der Region Asien-Pazifik unterstützt.



Informationen zu Aleris



Aleris ist ein privates, weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Aluminiumwalzprodukte für verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bauwesen, Handelstransport und industrielle Fertigung. Aleris hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, in den USA und betreibt Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.aleris.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Aussagen unter den Überschriften mit "Ausblick" im Titel und Aussagen über die Fusion und unsere Überzeugungen und Erwartungen sowie Aussagen, die die Worte "können", "könnten", "würden", "sollten", "werden", "glauben", "erwarten", "voraussehen", "planen", "schätzen", "anstreben", "vorhaben", "vorhersagen", "prognostizieren", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke enthalten, die darauf abzielen, zukünftige Ereignisse und Umstände anzudeuten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige Kosten und Preise von Rohstoffen, Produktionsvolumen, Branchentrends, erwartete Kosteneinsparungen, erwartete Vorteile durch neue Produkte, Anlagen, Übernahmen oder Veräußerungen, prognostizierte Betriebsergebnisse, Erreichen von Produktionsleistungen, Kapazitätserweiterungen, zukünftige Preise und Nachfrage nach unseren Produkten und geschätzte Cashflows und ausreichende Cashflows zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs, Investitionen und Schuldendienstverpflichtungen sowie Aussagen über Handelsabläufe, Zölle und andere zukünftige staatliche Maßnahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten oder impliziert sind. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem die folgenden: (1) unsere Fähigkeit, unsere Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen; (2) der Erfolg vergangener und zukünftiger Übernahmen oder Veräußerungen; (3) die Zyklizität der Aluminiumindustrie, wesentliche nachteilige Veränderungen in der Aluminiumindustrie oder unseren Endanwendungen, darunter globale und regionale Angebots- und Nachfragebedingungen für Aluminium und Aluminiumprodukte und Veränderungen in den Branchen unserer Kunden; (4) die Erhöhung der Kosten oder begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie; (5) unsere Fähigkeit, wirksame Metall-, Energie- und andere Rohstoffderivate oder Vereinbarungen mit Kunden abzuschließen, um unser Risiko gegenüber Rohstoffpreisschwankungen und Preisänderungen von Metallen, insbesondere den auf der London Metal Exchange (Londoner Metallbörse) basierenden Aluminiumpreisen, wirksam zu steuern; (6) unsere Fähigkeit, ausreichende Cashflows zu generieren, um unsere Geschäftstätigkeit und unseren Investitionsbedarf zu finanzieren und unsere Schuldenverpflichtungen zu erfüllen; (7) Preisgestaltung durch Wettbewerber, Wettbewerb von Aluminium mit alternativen Materialien und die allgemeinen Auswirkungen des Wettbewerbs in der von uns belieferten Branche; (8) unsere Fähigkeit, die Dienstleistungen bestimmter Mitglieder unseres Managements zu behalten; (9) der Verlust von Auftragsvolumina bei einem unserer größten Kunden; (10) unsere Fähigkeit, Kunden zu halten, von denen ein erheblicher Teil keine langfristigen vertraglichen Vereinbarungen mit uns hat; (11) Risiken von Investitionen und betrieblichen Aktivitäten auf globaler Ebene, einschließlich politischer, sozialer, wirtschaftlicher, währungspolitischer und regulatorischer Faktoren; (12) Variabilität der allgemeinen wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen auf globaler oder regionaler Ebene; (13) aktuelle Umweltverbindlichkeiten und die Kosten für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften; (14) Arbeitsbeziehungen (d.h. Betriebsstörungen, Streiks oder Arbeitsunterbrechungen) und Arbeitskosten; (15) unsere internen Kontrollen der Finanzberichterstattung und unsere Offenlegungskontrollen und -verfahren können möglicherweise nicht alle möglichen Fehler verhindern, die auftreten könnten; (16) unser Verschuldungsgrad und unsere Schuldendienstverpflichtungen, einschließlich Änderungen unserer Ratings, wesentliche Erhöhungen unserer Kreditkosten oder die Nichterfüllung der Verpflichtungen von Finanzinstituten gegenüber uns im Rahmen von Verpflichtungsvereinbarungen; (17) unsere Fähigkeit, Kredit- oder Kapitalmärkte zu nutzen; (18) die Möglichkeit, dass uns in Zukunft zusätzliche Verschuldung entstehen könnte; (19) Beschränkungen unseres Geschäftsbetriebs und die zusätzliche Verschuldung infolge von Auflagenbeschränkungen aufgrund unserer Verschuldung und unsere Fähigkeit, fällige Beträge unserer ausstehenden Verschuldung zu zahlen; (20) Risiken im Zusammenhang mit der Fusion, einschließlich der Möglichkeit, dass die Fusion nicht vollzogen wird; und (21) andere Faktoren, die in unseren Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) behandelt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte mit dem Titel "Risikofaktoren". Investoren, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen, sei es als Reaktion auf neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder anderweitig, sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben.



