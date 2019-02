Nachfolgender Artikel aus dem Aktionärsbrief ist zwei Wochen alt. Er gibt exakt wieder, warum die Aktie heute, nebst Short-Eindeckungen, um 27 % stieg. Die Sache ist relativ einfach:



CECONOMY (WKN: 725 750, 3,85 €) - wer abstufen wollte, hat es getan, und wer raus wollte, hat verkauft.



Die Analysten haben Ceconomy weitgehend abgeschrieben. Wir nicht. Das Sentiment ist derart im Keller, dass wir folgende Prognose wagen:



Nach dem Abverkauf von sage und schreibe 13,40 € auf 2,92 € im Tief resultiert daraus ein Erholungspotenzial von rd. 50 %. Der Bewertungsrahmen sieht wie folgt aus: Börsenwert Ceconomy (Media Markt/Saturn zu 80 % und Redcoon) 1,3 Mrd. €, Umsatz 21,7 Mrd. € (seit Jahren stagnierend) und damit ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,06! Gewinn je Aktie per 2018/19 um 0,43 €, jedoch mit einem negativen freien Cashflow (Restrukturierungskosten) von 0,30 € je Aktie, der aber 2019/20 wieder positiv um 0,30 € zu erwarten ist.



Media Markt/Saturn ist in Deutschland die Nummer eins für Konsumelektronik und weiße Ware. Damit setzt man in Deutschland rd. 50 % mehr um als Amazon. Das erste Problem ist, dass die Einkaufskonditionen wesentlich schlechter sind, da der Einkauf nicht zentral-, sondern filial-gesteuert läuft. Dadurch fehlt die nötige Einkaufsmacht. Problem zwei ist die Rabattierungs-Praxis. Bei den Liefereanten wie z.B. Sony, Samsung, LG, Apple oder Siemens erhält man einen vorher festgelegten Rabatt, der davon abhängig ist, wie viele Produkte man zu verkaufen gedenkt. Darauf baut die gesamte Kostenplanung auf. Die Lieferverträge basierten meistens auf deutlich zu hohen Verkaufs-Taxen, sodass nachträglich die Einkaufspreise viel höher lagen als kalkuliert. Der neue Chef von Media Markt/Saturn heißt Ferran Reverter, kennt diese Probleme und wird sie angehen. Darin steckt enormes Margenpotenzial. Dazu kommt:



Ein neutrales Gutachten einer deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das uns in Teilen bekannt ist, veranschlagt den Wert für Ceconomy auf 4,6 bis 5,2 Mrd. €. Aktueller Börsenwert jetzt 1,3 Mrd. €.



Fazit: Signifikantes Erholungspotenzial nach dem Kurskollaps. Wir steigen ein.



PS: Nächste Woche knöpfen wir uns K+S vor. Nachdem wir innerhalb der letzten fünf Jahre K+S sehr oft zum Bärsen der Woche gekürt hatten, könnte sich das Bild erstmals drehen...



Bernecker Redaktion(www.bernecker.info)