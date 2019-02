In der ersten Februar-Woche des Jahres (KW6 - 2019) treten einige Emittenten am KMU-Anleihen-Markt mit aktuellen Zahlen hervor, so präsentieren die Schwestergesellschaften R-LOGITECH und Metalcorp wie anvisiert deutlich gesteigerte Ertragszahlen für das Geschäftsjahr 2018. Die Metalcorp Group S.A. profitiert weiterhin von ihrer dienstleistungsorientierten Geschäftsstrategie sowie der Produktdiversifikation. Auch die in Monaco ansässige R-LOGITECH S.A.M. kann Umsatz und Ertrag nach vorläufigen Zahlen in 2018 deutlich in die Höhe schrauben. Zudem prüft R-LOGITECH nach eigenen Angaben aktuell verschiedene Optionen zur Finanzierung des weiteren Wachstums, so wurde die BankM - Repräsentanz der FinTech GroupBank AG bereits mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Eine neue Unternehmensanleihe dürfte dabei durchaus eine Option sein.

Nominierung für mittelständischen Wirtschaftspreis - die Hylea Group ist gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft, Hylea Foods AG Deutschland, in dieser Woche für den "Großen Preis des Mittelstandes 2019" der Oscar-Patzelt-Stiftung nominiert worden. Ausschlaggebend für die Nominierung der Hylea Group und ihrer deutschen Tochtergesellschaft sei laut den Juroren der Oskar-Patzelt-Stiftung vor allem die wirtschaftlich erfolgreiche sowie nachhaltige Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe. Die Hylea Group S.A. ist mit einer börsennotierten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19S801) am deutschen ...

