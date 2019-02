elten waren die Abgesänge auf Apple so groß wie in den letzten Wochen. Gekappte Prognosen, keine iPhone-Verkaufszahlen mehr und massiver Konkurrenzdruck in Wachstumsmärkten - sind die fetten Jahre vorbei? Mitnichten, meint der aktionär. Apple sitzt auf einem Liquiditätspolster von 237,1 Milliarden Dollar per Ende September 2018. Und CEO Tim Cook wird sich mit Sicherheit etwas einfallen lassen, um die Attraktivität der Apple-Produkte und die Serviceumsätze zu steigern. Im Fokus dürfte dabei auch das Thema Daten stehen. Gerade im Gesundheitsmarkt steht die digitale Welle erst noch bevor.

