Vor der Münchner Sicherheitskonferenz hat Merkel für eine geeinte Sicherheitspolitik plädiert. Die Konferenz findet vom 15. bis 17. Februar statt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz "sehr stark" für eine Weiterentwicklung multilateraler Strukturen einsetzen. "Die Überzeugung, dass wir miteinander mehr gewinnen, als wenn wir gegeneinander arbeiten, steht zur Debatte", sagte sie in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft.

Sie werde sich dafür stark machen, dass diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...