Ohne neue Leitungen wird die Energiewende nicht gelingen. Doch dort, wo sie gebaut werden sollen, trifft ein wackerer Wirtschaftsminister auf wachsenden Widerstand.

Der Protest kommt gesittet daher, geradezu wohlerzogen, aber wenn man genau hinhört, klingt er ziemlich unerbittlich. "Die Leute haben Angst", sagt ein Bürgermeister. "Die sind aufgewühlt." Unterschätzen Sie, meint ein zweiter Bürgermeister, "unseren Klagewillen nicht". Und als wäre das genug, tritt noch ein dritter Kommunalpolitiker ans Mikro und spricht mit ruhiger, aber fester Stimme: "Wir sind aufmunitioniert."

Es ist Freitagnachmittag in einem Bildungszentrum am Berghang im hessischen Oberjosbach: Um Peter Altmaier sitzt ein gutes Dutzend Landes- und Lokalpolitiker in einem Stuhlkreis. Auch Bundestagsabgeordnete sind gekommen. Der Wirtschaftsminister schenkt sich immer wieder aus einer Cola-Flasche nach, dabei bräuchte er das Koffein gerade gar nicht. Der Saal steht schon unter Spannung genug.Altmaier ist zu Gast, weil er für die Energiewende werben, Blockaden und Klagen verhindern will, vor allem beim fälligen Netzausbau. Was er jedoch von den Gastgebern hört, ist: Skepsis, gemischt mit Wut, ob dieser Ausbau so sein muss. Ob er überhaupt sein muss. Gerade hier. Ja, muss er, das ist Altmaiers Credo. Über die Wege kann man mit ihm streiten, über das Ziel nicht. Dies ist schon seine dritte so genannte Netzausbaureise in jene Regionen, an denen sich die Energiewende mit neuen Leitungen materialisieren muss, wenn sie denn gelingen soll. Er war in Thüringen, Bayern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...